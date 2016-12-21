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Başsavcılık Cumhuriyet'in haberini yalanladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesinde yer alan Rus elçiyi öldüren katil hakkındaki iddiaları yalanladı.

AA | 21.12.2016 - 20:34
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SAVCI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Cumhuriyet gazetesinin bugünkü nüshasında ''Belki Rusya Çözer'' başlıklı haberin alt bölümünde yer alan ''Yanıt bekleyen sorular'' kısmının içeriğinde, "silahlı saldırıyı gerçekleştiren polis memuru Altıntaş hakkında bir şüphelinin ifade verdiği ve polis memuru hakkında yürütülen soruşturmada bir işlem yapılmadığı'' şeklinde ifadelerin yer aldığı anımsatıldı.

Söz konusu iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, olayın faili polis memuru Altıntaş hakkında bir soruşturma yürütülmediği gibi polis memuru hakkında başka bir şüpheli veya kişi tarafından da ifade verilmediği kaydedildi.

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