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Başsavcının hayatını kaybettiği kazada yeni gözaltı

Geçen çarşamba günü Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in yaşamını yitirdiği, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

12.05.2017 - 22:29
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Başsavcının hayatını kaybettiği kazada yeni gözaltı

Olayla ilgili Başsavcı vekili Vedat Kadri Özüer ve 1 Cumhuriyet savcısı, özel olarak görevlendirildi.

ÖZEL EKİP BÜTÜN DETAYLARI İNCELİYOR

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı oluşturulan özel ekiple, soruşturmayı her detayı ince ince değerlendirip, büyük bir titizlikle yürütüyor. Ayrıca özel ekibin kazayla ilgili tüm ihtimalleri de değerlendirdiği öğrenildi.

BİRÇOK İHMAL TESPİT EDİLDİ

Özel ekip, Başsavcı Alper'in içinde bulunduğu makam otomobiline çarpan kamyonun şoförü U.T.'nin ehliyetinin, bir ay önce alkollü yakalandığı için 2 yıllığına alınmasının dışında ayrıca şoförün SRC belgesinin de olmadığını belirledi. U.T.'nin memleketi Uşak'tan kazadan yalnızca 4 gün önce Denizli'ye geldiği ve altyapı çalışması yapan bir firmanın taşeron şirketine kiralanan kamyonu kullanmaya başladığı öğrenildi.

Başsavcının hayatını kaybettiği kazada yeni gözaltı

U.T.'nin kullandığı kiralık kamyona yönelik de araştırma yapan özel ekip, araç muayenesinin de olmadığını, kaza sırasında tonaj sınırının çok üstünde yük taşıdığını tespit etti.

KAMYON SAHİBİ DE GÖZALTINDA

Bunun üzerine kamyonun sahibi Z.A. da gözaltına alındı. Kazayla ilgili gözaltında tutulan kamyon sahibi Z.A. ile şoför U.T.'nin yarın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Başsavcının hayatını kaybettiği kazada yeni gözaltı

Başsavcının hayatını kaybettiği kazada yeni gözaltı

Başsavcının hayatını kaybettiği kazada yeni gözaltı

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