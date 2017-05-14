Başsavcı Alper soruşturmasında kamyon şoförü tutuklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile şoförü, Merkezefendi ilçesinde meydana gelen şaibeli trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Hafriyat yüklü kamyonun şoförü Uğur Tufan ile kamyon sahibi Zeki A, emniyetteki işlemlerinin ardından "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Denizli'de Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve makam şoförü Muzaffer Akşehirli'nin bulunduğu otomobile çarparak ölümüne neden olan kamyon şoförü Uğur Tufan ile kamyon sahibi Zeki Akyol çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

ŞOFÖR KORKTUĞU İÇİN KAÇMIŞ

Kamyon şoförü Uğur Tufan'ın emniyetteki ifadesinde, korktuğu için kazanın ardından aracından indikten sonra uzaklaştığını söylediği öğrenildi.

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