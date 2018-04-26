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Baştan inşa edilen şehir: Rotterdam

Bir Amsterdam ünüdür aldı gidiyor. Siz Hollanda’nın Rotterdam’ını görün bir de; İkinci Dünya Savaşı'nın ardından baştan inşa edilen fütüristik bir şehir deneyimi yaşayın.

Özel Haber | 26.04.2018 - 12:51..
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Baştan inşa edilen şehir: Rotterdam

Selen KALDIRIM / [email protected]

‘Neden Rotterdam bir sonraki şehir tatiliniz olmalı?’ Bu soruyu soracaksınız elbet. Siz Amsterdam’ı bilirsiniz ama bu Hollandalı şehir, çağın ötesinde mimarisiyle ezberleri bozuyor. Eski yapıların hakim olduğu onlarca şehir gezdiniz; Büyük Savaş'ta tamamen yok edilmesinin ardından tekrar inşa edilen Rotterdam'ın gelecekçi mimarisini ise her yerde görmek mümkün değil.

NEDEN ROTTERDAM

Rotterdam, köprüleri, tasarım binaları ve hoş sokaklarıyla özgün ve ilginç bir Hollanda şehri. Tabii sizin gözünüz Amsterdam'dan başka bir yer görmese de, Rotterdam da ülkenin en büyük ve en güzel şehirlerinden biri. Şehir, günümüz Hollanda’sının kuşkusuz en fütüristik kenti; alışık olduğunuz mimarilerin dışında baş döndüren bir geometri söz konusu.  Amsterdam'ı severiz, lafımız yok ama Rotterdam'ı görmeden olur mu?

Baştan inşa edilen şehir: Rotterdam

BURALARDA YÜRÜYÜN

Her zaman söylemişimdir, 'şehri yürüyün', toplu taşımalardan, kapalı metrolardan uzak durun diye. Rotterdam'da nerede yürünür? Hemen söyleyeyim; Twenties Stadhuis(Belediye Binası)'dan başlayın ve Coolsingel caddesi ile devam edin; ya da Cool District üzerinden güneye doğru yol alın.

Baştan inşa edilen şehir: Rotterdam(Twenties Stadhuis)

Galerileri, özel mağazaları ve kaldırım kafeleriyle Witte de Withstraat sokağına da uğrarsınız. Daha sonra Boijmans van Beuningen Müzesi’nde Salvador Dali’nin eserleriyle buluşun.

Baştan inşa edilen şehir: Rotterdam

ERASMUSBRUG KÖPRÜSÜ

Diergaarde Blijdorp hayvanat parkı da aklınızda olsun. Ve benim son önerim olarak yürüyüş sefanızı Nieuwe Maas nehrini birbirine bağlayan muhteşem kanatlarıyla Erasmusbrug köprüsünde bitirin.

Baştan inşa edilen şehir: Rotterdam

ŞEHRE EUROMAST'TAN BAKIN

Kuzey Denizi'ne kadar uzanan 607 ft'lik Euromast kulesine çıkın da bir bakın; şehir gibi şehir. Bizim Galata Kulesi'nin direk versiyonu gibi bir şey ama manzara güzel.

Baştan inşa edilen şehir: Rotterdam

BUNU DENEYİN: BLAAKSE BOS

Rotterdam'ın mimari köşesi “Blaakse Bos” , bir köşeye yerleştirilmiş ve uzun sapların üzerine oturtulmuş küp şeklindeki dairelerden oluşan kaba bir yapı. Bu yapıların mimarisi geometrinizi geliştirecek cinsten. Karakteristik bir açıda hayatın nasıl olduğunu görmek için bir tanesini ziyaret edin; biraz başınız dönebilir.

Baştan inşa edilen şehir: Rotterdam

BURADA ALIŞVERİŞ YAPIN: MEENT

Rotterdam'ın Meent Caddesi modaya, konsept mağazalara, yaşam tarzına ve daha genel olarak kısaca alışverişe götüren bir cadde. Görüyorsunuz; klasik bir Hollanda sokağı. Şehirdeki daha küçük sokaklar -Botersloot ve Pannekoekstraat gibi- daha ilginç dükkanlar için doğru bir tavsiye. Yani alışveriş yapmak zorunda değilsiniz ama görseniz bir şey kaybetmezsiniz, güzel kahveciler var.

Baştan inşa edilen şehir: Rotterdam

BURADA BİR ŞEYLER İÇİN: HOTEL NEW YORK TERASI

Hotel New York'un terası, Nieuwe Maas nehrinin manzarasını sunuyor ve aperatif içecekler için oldukça popüler bir mekan. Genel olarak fiyatlar  3-4 eurodan başlıyor fakat birçok türde içecek seçeneğiniz var. Şu fotoğraftan nasıl bir manzara olduğunu az çok tahmin edersiniz; kulenin tepesinde olacaksınız.

Baştan inşa edilen şehir: Rotterdam

DIŞI EV, İÇİ MANAV: MARKTHAL PAZARI

Markthal pazarında, el yapımı Hollanda peynirleri satan 'De Rotterdamsche Oude' gibi tezgahlar bulacaksınız. Bu tarz 'ucuz' pazarları gözümüz aramıyor değil, hele de Hollanda gibi pahalı bir ülkede. Markthal Pazarı hem mimarisi, hem de uygun yiyecekleriyle gönlümüzü feth ediyor.

Baştan inşa edilen şehir: Rotterdam

Turistlerin vazgeçilmez pazarlarından; ucuz, lezzetli, ayaküstü ye, çık, git. Obba Foodbar, Basque pintxos ve BasQ Kitchen tezgahlarında ise daha fazla meze ve ızgaraları tercih edebilirsiniz.

Baştan inşa edilen şehir: Rotterdam

KINDERDIJK

Şehre biraz uzak olsa da, Rotterdam’ın en huzur dolu, en keyifli yeri Kinderdijk. UNESCO Dünya Mirasları listesinde de bulunan bu köyde rüzgar değirmenleri var. İsterseniz bu değirmenlere girebiliyorsunuz da. Erasmusbrug Köprüsü'nden bineceğiniz vapurla ulaşım sağlayabilirsiniz. Gün batımını mutlaka yakalayın.

Baştan inşa edilen şehir: Rotterdam

 

 

BAŞTAN İNŞA EDİLEN ŞEHİR

Rotterdam İkinci Dünya Savaşı'nın ardından neredeyse tamamen yok olmuş ve baştan inşa edilmiş bir şehir. Sıfır bir daire gibi düşünün; mimariler eski tarz yapıların aksine yeniden gelecekçi projelerle modern şekilde planlanmış. Kübik evleri, alışveriş merkezlerini ve kafeleri yan yatmış, ters dönmüş şekilde bulabilirsiniz; oldukça ilgi çekici.

Baştan inşa edilen şehir: Rotterdam

 

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