taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3718
Euro
7.41675
Altın
1204.526
Borsa
92227.37
Gram Altın
246.68

Bataklığa saplananan yaşlı adamı AFAD kurtardı

Bursa’da baraja giren bir vatandaş bataklığa saplandı. Bataklığın içine çektiği vatandaş, ekiplerin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı.

İHA | 12.09.2018 - 03:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Osmangazi ilçesi Demirtaş Barajı’na giren Ahmet Kaya (73) bataklığa saptandı. Uzun süre saplandığı bataklıktan kurtulmaya çalışan vatandaş dibe doğru batmaya başladı.

Bataklığa saplananan yaşlı adamı AFAD kurtardı

Barajda suyun içinde bir vatandaşın çırpındığını gören vatandaşlar hemen kurtarma ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve jandarma arama kurtarma ekipleri 2 saatlik çalışmanın ardından bataklığa boğulmak üzere olan vatandaşı kurtardı.

Bataklığa saplananan yaşlı adamı AFAD kurtardı

Soğuktan üşüyen yaşlı vatandaş kurtarıldıktan sonra hemen alüminyum folyoyla sarıldı. Olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Jandarmanın olayla ilgili tahkikatı devam ediyor.

Bataklığa saplananan yaşlı adamı AFAD kurtardı VİDEO

Bataklığa saplananan yaşlı adamı AFAD kurtardı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

Türkiye alkol tüketiminde sondan ikinci

129
ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

138
Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

Reza Zarrab'ın yanındaki kadının kimliği belli oldu

29
Erdoğan'dan döviz kararı

Erdoğan'dan döviz kararı

61
Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

Rusya'nın Vostok-2018 tatbikatı

28
CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

CHP'ye göre Türkiye'nin ABD'ye karşı tutumu yanlış

96
13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

13 kişinin katil zanlısının sır mektubu ortaya çıktı

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM