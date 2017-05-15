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Batan Rus gemisinin mühimmatları kıyıya vuruyor

Kilyos açıklarında kuru yük gemisine çarpışarak batan Rus gemisine ait mühimmatlar güvenlik ekiplerince toplandı.

15.05.2017 - 16:08
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Sakarya'nın Kaynarca İlçesi sahiline Rus savaş gemisine ait olduğu tahmin edilen mühimmatlar vururken, Karasu sahiline içerisinde havan mermilerinin olduğu bir sandık daha vurdu.

Batan Rus gemisinin mühimmatları kıyıya vuruyor

KARABOĞAZ SAHİLİNE VURDU

27 Nisan'da İstanbul Kilyos açıklarında kuru yük gemisiyle çarpışarak batan Rus donanmasına ait Liman adlı istihbarat gemisine ait olduğu tahmin edilen mühimmatlar 5 Mayıs tarihinde Sakarya'nın Kaynarca İlçesi Karaboğaz sahiline vurdu.

Batan Rus gemisinin mühimmatları kıyıya vuruyor

GÜVENLİK GÜÇLERİ ALDI

Kaynarca'da sahile vuran 2 sandıkta 7 havan mühimmatı, diğer sandıkta ise 15 santimetre uzunluğunda 10 santim çapında iki adet silindirik mühimmat kutusu olduğu belirlenen cisimler bulundu.

Bugün ise Karasu sahiline bir mühimmat sandığı daha vurdu. İçerisinde 7 havan mühimmatı bulunan sandık güvenlik ekiplerince alındı.

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