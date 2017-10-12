Kayseri Melikgazi'de bir hediyelik eşya dükkanında, iş yeri sahibi Gülabi Köse, 12 yaşındaki oğlu Doğukan Köse'nin tabletini söküp bozulan bataryasını değiştirmek istedi. Gülabi Köse tableti sökerken, bir anda patlama oldu. Tablet alev topuna döndü.

Bataryası bozulan tablet bomba gibi patladı VİDEO

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Tablet bilgisayarın patlamasıyla neye uğradıklarını şaşıran baba ve oğlu büyük panik yaşadı. Gülabi Köse alev alan tableti dışarı atarken oğlu Doğukan Köse kendini yere attı. Şans eseri yaralananın olmadığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.