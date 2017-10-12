taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.104
USD
3,6602
EURO
4,3405
ALTIN
152,08
PETR
56,4100

Bataryası bozulan tablet bomba gibi patladı

Kayseri'de bataryası bozulan tabletin patladığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

12.10.2017 - 16:18
  1. Haberler
  2. İç Haber

w

Kayseri Melikgazi'de bir hediyelik eşya dükkanında, iş yeri sahibi Gülabi Köse, 12 yaşındaki oğlu Doğukan Köse'nin tabletini söküp bozulan bataryasını değiştirmek istedi. Gülabi Köse tableti sökerken, bir anda patlama oldu. Tablet alev topuna döndü.

Bataryası bozulan tablet bomba gibi patladı VİDEO

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Tablet bilgisayarın patlamasıyla neye uğradıklarını şaşıran baba ve oğlu büyük panik yaşadı. Gülabi Köse alev alan tableti dışarı atarken oğlu Doğukan Köse kendini yere attı. Şans eseri yaralananın olmadığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İlginizi Çekebilir
Bitlis'te PKK'nın keskin nişancısı öldürüldü
Bitlis'in Mutki ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir terörist öldürüldü.
Asker kılığına firen FETÖ'cüye ağırlaştırılmış müebbet
Hain darbe girişimin olduğu gece asker kamuflajı giyip, tankın içinden çıkan FETÖ'cü emniyet müdürünün cezası belli oldu.
CHP'li Cankurtaran: İdlib milli meseledir
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yasemin Öney Cankurtaran, İdlib operasyonuna CHP olarak karşı çıkılmadığını söyledi.
Kamp alanından 4 günde 3 kamyon çöp toplandı
Bolu Mengen'deki ormanlık alanda, 2 gün boyunca kamp yapan yaklaşık 6 bin kişinin attığı çöpleri temizleme çalışmaları 4 gündür sürüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Üniversiteye girişte yeni sistem açıklandı

Üniversiteye girişte yeni sistem açıklandı

206
Erdoğan'dan Türkiye'yi karalayan Bahadır Erdem'e tepki

Erdoğan'dan Türkiye'yi karalayan Bahadır Erdem'e tepki

191
HDP'liler terörist cenazesi görüntüsünü inkar etti

HDP'liler terörist cenazesi görüntüsünü inkar etti

131
CNN Türk canlı yayınında Ortadoğulu ve korkak kavgası

CNN Türk canlı yayınında Ortadoğulu ve korkak kavgası

212
Erdoğan açıkladı: ABD üretimi silahlar kullanılmayacak

Erdoğan açıkladı: ABD üretimi silahlar kullanılmayacak

266
Cumhurbaşkanı Erdoğan Boşnak gençlerle ilahi söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Boşnak gençlerle ilahi söyledi

115
Yeni üniversiteye giriş sisteminin öğrencilere yansıması

Yeni üniversiteye giriş sisteminin öğrencilere yansıması

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM