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Bataryası değiştirilen iPhone 6S'in hızı arttı

Çeşitli nedenlerle eski model iPhone'ları yavaşlatan Apple, sunduğu batarya değiştirme imkanıyla daha fazla performans elde etmeyi sağlıyor.

Haber Merkezi | 07.03.2018 - 14:46..
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Bataryası değiştirilen iPhone 6S'in hızı arttı

2017 senesinin sonlarına doğru iPhone sahipleri, telefonlarının yavaşladığını hatta kullanılmaz hale geldiğini açıklamıştı. Apple da bunu kabul etmiş ve bunla ilgili çözüm yolları aramaya başlamıştı.

Bataryası değiştirilen iPhone 6S'in hızı arttı

KULLANICILARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Apple geçtiğimiz günlerde yavaşlayan telefonlar için indirimli batarya değiştirme fırsatı sunarak iPhone sahiplerinin bir nebze olsun yüzünü güldürdü.

Bataryası değiştirilen iPhone'un hızı artıyor mu?- İZLE

BATARYA DEĞİŞİMİ HIZI ARTIRDI

Bu imkandan faydalanan Bennett Sorbo, bir video çekerek bazı gerçekleri ortaya koydu. Sorbo aynı zamanda telefonun pili değiştirilince performansının da arttığını ortaya koydu.

Bataryası değiştirilen iPhone 6S'in hızı arttı

PERFORMANS FARKI HİSSEDİLİYOR

Bu yaşanan performans farkı, kullanıcılar tarafından hemen hissediliyor. Apple ise şu sıralar iOS 11.3 güncellemesi üzerinde de detaylı olarak bir çalışma gerçekleştiriyor.

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