Bataryası değiştirilen iPhone 6S'in hızı arttı

2017 senesinin sonlarına doğru iPhone sahipleri, telefonlarının yavaşladığını hatta kullanılmaz hale geldiğini açıklamıştı. Apple da bunu kabul etmiş ve bunla ilgili çözüm yolları aramaya başlamıştı.

KULLANICILARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Apple geçtiğimiz günlerde yavaşlayan telefonlar için indirimli batarya değiştirme fırsatı sunarak iPhone sahiplerinin bir nebze olsun yüzünü güldürdü.

Bataryası değiştirilen iPhone'un hızı artıyor mu?- İZLE



BATARYA DEĞİŞİMİ HIZI ARTIRDI

Bu imkandan faydalanan Bennett Sorbo, bir video çekerek bazı gerçekleri ortaya koydu. Sorbo aynı zamanda telefonun pili değiştirilince performansının da arttığını ortaya koydu.

PERFORMANS FARKI HİSSEDİLİYOR

Bu yaşanan performans farkı, kullanıcılar tarafından hemen hissediliyor. Apple ise şu sıralar iOS 11.3 güncellemesi üzerinde de detaylı olarak bir çalışma gerçekleştiriyor.