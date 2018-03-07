Batı edebiyatında yazar kavgaları

Edebiyatımızda olduğu gibi Batı edebiyatında da yazarların kendi aralarında verdikleri kavgalar ünlüdür. Ünlü kalem ustalarının biribirlerine yönelltikleri eleştiriler edebiyat tarihinde yer adinmiştir.

Eserleri milyonlarca okur tarafından beğeniyle okunan yazarların hem eserler üzerinden hem de kişisel ihtiraslar yüzünden tatlı sert kavgalara girişmişler.

Kitap Ayracı okurları bu sayfada verilen yazar kavgalarına aşinalar. Her hafta farklı yazarların meşhur kavgalarını sizlere sunmaya gayret gösteriyoruz.

Bu dosyamızda ise, dünyanın usta yazarların kavgaları var. Çoğu tartışmaların sebebi bilinmese de, yazar atışmaları edebiyat dünyasında bir dönem çok konuşulmuş.

Ernest Hemingway – William Faulkner

Amerikan edebiyatının iki büyük ismi Hemingway ve Faulkner, kimi sebeplerden ötürü birbirlerinden pek haz etmezlerdi. Bu durum, yazarların sıkı okurları için de geçerlidir. Bu yüzden Hemingway’ciler ile Faulkner’cılar olarak ayrılmış okur kitleleri söz konusudur.

"Zavallı Faulkner"

İki yazar alkollüyken yazma üzerine tartışmaya girerler. "Sarhoşken yaz, ayıkken düzelt" sloganının sahibi Hemingway’in alkolle yakın ilişkisi malum. Ciddi ve ağır bir yazar olan Faulkner, Hemingway’i kastederek "Hiç çalışırken, işini yaparken sarhoş olan birini duydunuz mu?" diyerek yazma işini ciddiye almadığını düşündüğünü belirtir.





Daha sade ve doğrudan bir üslubu olan Hemingway’e karşılık Faulkner’in dili daha ağır ve bir miktar da ağdalıdır. Bu yüzden kendisi için "Asla okuyucuyu sözlüğe götürebilecek bir kelime kullanmayı bilmedi" diyen Faulkner’a cevap veren Hemingway "Zavallı Faulkner. Gerçekten büyük kelimelerden büyük duygular doğacağını mı sanıyor?" demiştir.

"Mezarlar üzerine şiir yazan bir sırtlan."





Friedrich Wilhelm Nietzsche Alman filolog, filozof, kültür eleştirmeni, şair ve besteci. Din, ahlak, modern kültür, felsefe ve bilim üzerine metafor, ironi ve aforizma dolu bir üslupla eleştirel yazılar yazmıştır.

Nietzsche, İtalyan şair Dante Alighieri hakkında ağır konuşmuş. Dante'ye "Mezarlar üzerine şiir yazan sırtlan" demiş.

İki yazar her ne kadar aynı çağda yaşamamış olsalar da, Nietzshe, eleştiri sınırlarını aşmış.

"Hastanede çığlık atan gerizekalı bir çocuk"







İngiliz oyun yazarı H.G.Wells, sebebi tam olarak bilinmiyor ama ünlü yazar George Bernard Shaw ile ateşli bir kavgaya girmiş. Welss, çok sinirlenmiş olacak ki, Shaw'a, "Hastanede çığlık atan gerizekeli çocuk." demiş.

Vladimir Nabokov – James Joyce

1967’de bir röportajda iki sentini Joyce’un efsanevi kitabına verdiğini söyleyen Nabokov, kitapla ilgili şu sert ve açık sözlü eleştiriyi yapmıştır:





"Finnegan’ın Vahı, dış cephesi geleneksel maskelerle giydirilmesine karşın içi sıkıcı bir bir kiralık ev; ve sadece kesik kesik gelen ilahi tonlamalar sayesinde mutlak tatsızlıktan kurtarılabilmiş bir kitap."

Mark Twain – Jane Austen





Az çok bilgisi olanlar Mark Twain’in hakaret boyutuna varan sert eleştirilerini bilirler. Ancak yazar, odak noktası olarak özellikle Jane Austen’a yoğunlaşmış gibidir.

"Austen'ı parayla bile okumam"

Bir arkadaşına yazdığı bir mektupta, hiç haz etmediği başka bir yazar olan James Fennimore Cooper’dan bahseder ve eğer üzerine para verseler Cooper’ı okuyabileceğini fakat Austen’ı parayla bile okuyamayacağını söyler.





Bir başka mektupta ise “Aşk ve Gurur”u okuduğunu ve içinden Jane’in mezarını açıp kendi kaval kemiği ile kafatasına vurmayı geçirdiğini söyler.

Jack Kerouac – Truman Capote





"Bu yazmak değil"

Biri Beat kuşağının, biri polisiye dünyasının sıkı ismi olan yazarların eleştirileri de satır aralarında kalmış.

Kerouac’ın edebi kaygı gütmeden günlük hayattan bir dille yazıyor olması kendisine nispeten daha 'ciddi üslupla edebiyat' yaptığı söylenebilecek Capote için pek bir şey ifade etmemiş olacak ki bir röportajında gelişigüzel yazdığını belirtmek için "Bu yazmak değil, bu daktilo etmek" ifadelerini kullanmış.

Charles Dickens – Oscar Wilde





Dickens’ın Antikacı Dükkanı kitabını okumadıysanız ve okumayı planlıyorsanız bu başlığı esgeçebilirsiniz. Hikayenin kahramanı 'Küçük Nell', ailesi ölen ve büyükbabası tarafından büyütülen bir genç kızdır.

Hikayede Küçük Nell, büyükbabasıyla birlikte yaşamak için bir köye yaptığı uzun bir yolculuk sonrasında ölür. Bu üzücü olay Oscar Wilde için pek bir şey ifade etmemiştir. Wilde aynen şunları söylemiştir: "Ancak taş kalpli birisi Küçük Nell’in ölümünü okuyunca gülmeden durabilir."

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]