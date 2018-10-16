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Batı Karadeniz'in Efes'i arkeologları heyecanlandırıyor

Düzce'de bulunan ve Batı Karadeniz'in Efes'i olarak adlandırılan Prusias ad Hypium Antik Kenti, bugüne kadar korunmuş alanlarıyla arkeologların dikkatini çekiyor.

AA | 16.10.2018 - 16:36..
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Tarihi milattan önce üçüncü yüzyıla kadar dayanan, zamanla üzerine yeni yapılar inşa edilen fakat toprak altı zenginliği bozulmayan antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma köprüsü gibi yapıların da yer aldığı Konuralp Mahallesi'ndeki antik kent bölgesinde kazı çalışmaları devam ediyor.

MÜZEDE YER ALIYOR

Kazılarda bölgeden çıkarılan eserlerden bazıları, belde girişinde yer alan 3 teşhir salonu, iki depo, laboratuvar ve idari bölümden oluşan müzede sergileniyor.

Batı Karadeniz'in Efes'i arkeologları heyecanlandırıyor

KAZI ÇALIŞMASI YAPILDI

Kazı Bilimsel Danışmanı Düzce Üniversitesi () Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Emre Okan, "Geçen sene ortaya çıkan Geç Roma yapısının iç kısmını kazdık, duvarını iyice ortaya çıkardık. Bu yapının içinden çıkan malzemelere göre, bu yapının belki bir kemik içliği olma ihtimali var. Onun dışından tiyatronun tonozlu geçidini komple açtık" dedi.

Batı Karadeniz'in Efes'i arkeologları heyecanlandırıyor

"KAZILAR BİZİ HEYECANLANDIRIYOR"

Emre Okan, "Hem taş işçiliği hem de mimari ön plana çıkıyor. Burada daha önce evlerini inşa eden insanlar aslında farkında olmadan tiyatronun altyapısını korumuş. Tarım amacıyla buraya yığdıkları toprak alttaki mimariyi büyük oranda korumuş. Şimdilik en azından bunu görüyoruz. Ortaya çıkacak tiyatro hem mimari hem de estetiğiyle bölgenin adından en çok söz ettirecek mimari buluntularının başında gelecek. Biz arkeologlar bu bölgede kazı yaptıkça heyecanlanıyoruz" diye konuştu.

Batı Karadeniz'in Efes'i arkeologları heyecanlandırıyor


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