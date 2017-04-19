Batı medyası NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırdı

Türkiye, Anayasa değişikliğini referanduma giderek oyladı. Milli iradenin yansımasının "Evet" yönünde olması, her zaman olduğu gibi Batılı ülkeleri rahatsız etti.

"DEMOKRATİK EYLEME DESTEK" AMAÇLI PROVOKASYON

Batı saldırganlığının öncülüğünü yapan hakim Batı medyası, 15 Temmuz'da yaşadıkları hüsrana karşın, Türkiye'yi referandum sonuçlarıyla tehdit etmeye devam ediyor.

Uluslararası medya, referandum sonuçlarına itiraz eden kesimi provoke ederek, Türk toplumunu "demokratik eylem" talebi altında kışkırtmayı amaçlıyor.

"NATO, TÜRKİYE'YE KARŞI GEREKENİ YAPMALI"

New York Times'ın dünkü başyazısında, şu ifadeler dikkat çekti:

"NATO Türkiye'deki demokrasi yanlılarını teşvik ederken, Erdoğan'ın otokratik eğilimlerini yatıştırmak için gerekeni yapmalı."