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Batı Şeria'da gösteriler

İsrail askerleri, Batı Şeria'da ABD'nin Kudüs kararını protesto eden Filistinlilere müdahale etti

AA | 23.01.2018 - 17:08..
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İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da ABD'nin Kudüs kararını protesto eden Filistinlilere müdahale ettiği bildirildi.

Batı Şeria'da gösteriler

İSRAİL BARBARLIĞI

Yerel kaynaklardan alına bilgiye göre, Filistinli göstericiler, Ramallah ve El-Bire kentinde ABD'nin Kudüs kararını protesto etti. İsrail askerleri de eylemlere, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Göstericiler ise askerlere taş ve molotofkokteyli ile karşılık verdi.

Beytullahim, El-Halil ve Eriha kentlerindeki bazı noktalar da benzer görüntülere sahne oldu.

Batı Şeria'da gösteriler

BİR FİLİSTİNLİ YARALANDI

Öte yandan İsrail askerlerinin, "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi silahla vurarak yaraladığı bildirildi.

Yediot Aharonot gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, iki Filistinlinin Nablus kentinde İsraillilere "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" öne sürülerek, İsrail askerlerinin söz konusu iki kişiye müdahale ettiği aktarıldı.

Olayda bir Filistinlinin yaralandığı, diğerinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Konuyla alakalı İsrail makamlarından resmi açıklama yapılmadı.

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