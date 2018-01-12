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Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı

İsrail ordusunun işgal altına aldığı Batı Şeria'nın belli bölgelerine yerleştirilen Yahudiler, Filistinlilere ait araçlara taşlarla saldırdı.

AA | 12.01.2018 - 04:46..
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Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı

İsrail askerleri ve polislerinin Filistinlilere sert müdahalelerde bulunmasının ardından, Batı Şeria'nın bazı kesimlerine yerleştirilen Yahudi yerleşimciler de saldırıya geçti.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı

ANA YOLU KAPATTILAR

Nablus'un güney kesimindeki Havare kontrol noktasında bir grup Yahudi yerleşimci, yoldan geçen Filistinlilerin araçlarına taşlarla saldırdı. Yerleşimciler ayrıca bölgedeki ana yolu kapattı.

Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria ile Ağvar bölgesini birbirine bağlayan Hamra kontrol noktası ile Ramallah'ın kuzey kesimindeki Nebi Salih bölgesinde de Filistinlilerin araçlarına taş attı.

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı

SALDIRILARDA YARALANAN OLMADI

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti çevresindeki Havat Gilad Yahudi yerleşim birimi yakınında bir Yahudi yerleşimci, geçen salı günü durakta beklerken yoldan hızla geçen bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Saldırının sorumlusuna ilişkin bilgi verilmeyen olayın ardından Batı Şeria'daki Yahudiler, Filistinlilerin evleri ve araçlarına taşlarla saldırılar düzenlemişti.

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