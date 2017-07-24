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Batı Şeria'daki saldırı için Filistin'den İsrail'e çağrı

Filistinli gruplar, İsrail'den Halamiş'deki bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren gencin durumunun açığa kavuşturulması isteğinde bulundu.

24.07.2017 - 15:18
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Gazze'deki Filistinli gruplar, İsrail'e "Halamiş" olayının faili yaralı Filistinlinin durumunun açığa kavuşturulması çağrısını yaptı.

Ramallah kentindeki Halamiş Yahudi yerleşim biriminde cuma günü düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 Yahudi yerleşimci ölmüş, 1'i yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Filistinli Ömer el-Abd, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanarak, gözaltına alınmıştı. İsrail askerleri olayın ardından Abd'ın köyü Kober'in ana girişini kumla kapatmıştı.

ÜÇ YAHUDİYİ ÖLDÜRMÜŞTÜ

Filistinli direniş gruplarına bağlı Filistin Esirler Cemiyeti Vekili Ahmed Harazellah, Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde yaptığı basın açıklamasında, Batı Şeria'daki Halamiş (Neve Tsuf) yerleşim biriminde 3 Yahudi'nin öldüğü bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren Ömer el-Abd'ın hayatına ilişkin ciddi endişeleri olduğunu belirtti.

Harazellah, hakkında idam talebi seslerinin yükseldiği Filistinli gencin durumuna ilişkin İsrail'den açıklama yapmasını istedi. Kızılhaç ile uluslararası insani yardım kuruluşlarından da Abd'ın durumunun açığa kavuşturulmasının hızlandırılmasını talep eden Harazellah, yaralı Filistinlinin hayatına ilişkin tüm sorumluluğun İsrailli gruplara ait olduğunu vurguladı.

"FİLİSTİNLİLER HAPİSHANELERDE ŞİDDETE MARUZ KALIYOR"

Ahmed Harezallah, ayrıca İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik saldırılara, uluslararası hukuk kurumlarının ivedilikle müdahale etmesi gerektiğini ifade ederek, Filistinlilerin, hapishanelerde ağır şiddete maruz kaldığına dikkati çekti.

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