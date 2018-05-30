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Batı'da Hristiyanlar göçmenlere karşı daha az hoşgörülü

Batı'daki Hristiyanların, göçmenlere ve Hristiyan olmayanlara karşı daha az hoşgörülü olduğu bildirildi.

AA | 30.05.2018 - 14:34..
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Pew Araştırma Merkezi'nin 15 ülkede yaptığı çalışma, kiliseye gitsin gitmesin Batı ülkelerindeki Hristiyanların, Müslümanlar, Yahudiler ve göçmenler hakkında olumsuz görüşler dile getirmeye, herhangi bir dine mensup olmayan Batılılardan daha meyilli olduğunu ortaya koydu.

Yine Batılı Hristiyanların, ülkelerinin kültürleri ve değerlerinin üstün olduğu görüşünü taşımaya yatkın olduğu, etnik Avrupalıların "İslam'ın değerleri ve kültürleri ile uyumlu olup olmadığı konusunda farklı fikirlere sahip" göründüğü belirtildi.

Batı'da Hristiyanlar göçmenlere karşı daha az hoşgörülü

AVRUPA İSLAMA KARŞI

İngiltere'de kiliseye giden Hristiyanların yüzde 45'inin, gitmeyenlerin yüzde 47'sinin, "İslam, temelde değerlerimizle ve kültürümüzle uyumlu değil" önerisine katıldığı, Hristiyan olmayan İngilizlerde bu oranın yüzde 30'a düştüğü görüldü.

Kiliseye giden Fransızların da neredeyse üçte ikisi (yüzde 72), atalarının "gerçek Fransız" olmasının önemli olduğunu dile getirdi. Hristiyan olmayan Fransızlarda buna önem verenlerin oranı yüzde 52, herhangi bir dine mensup olmayanlarda yüzde 43 oldu.

Batı'da Hristiyanlar göçmenlere karşı daha az hoşgörülü

İSLAM KARŞITLIĞI YAHUDİLERİNKİNDEN FAZLA

Araştırma, Almanya ve İtalya dahil bazı Avrupa ülkelerinde göçmen karşıtlığının ve milliyetçi siyasi partilerin destek kazandığını, göçmen ve azınlık karşıtı söylemleri en az İsveçlilerin, en fazla İtalyanların dillendirmeye meyilli olduğunu gösterdi.

İtalyanların yüzde 36'sı "Yahudiler çektiklerini abartıyor" önermesiyle hemfikirken İsveçlilerde bu oran yüzde 11 oldu.

Pew'in çalışması, hemen her ülkede Müslüman karşıtlığının, Yahudi karşıtlığının önüne geçtiğini de ortaya koydu.

Batı'da Hristiyanlar göçmenlere karşı daha az hoşgörülü

DİNİ KIYAFETLERE İZİN YOK

İtalyanların yüzde 43'ü, İngilizlerin yüzde 36'sı, Avusturyalıların yüzde 34'ü, Almanların yüzde 33'ü, ailelerine Müslüman bir üye katılmasını istemeyeceklerini dile getirdi.

Araştırma, İtalyanların yüzde 30'unun, Belçikalıların yüzde 28'inin, Almanlar ve Avusturyalıların yüzde 24'ünün, Müslüman kadınların "dini inançlarını yansıtan biçimde giyinmelerine izin verilmemesi gerektiği" görüşünü savunduğunu gösterdi.

Batı'da Hristiyanlar göçmenlere karşı daha az hoşgörülü

Çalışma, 2017'nin nisan-ağustos aylarında Norveç, Danimarka, Almanya, Avusturya, Hollanda, İngiltere, İspanya, İtalya, İrlanda, Finlandiya, İsviçre, İsveç, Belçika, Portekiz ve Fransa'da 24 bin 599 kişiyle telefonla görüşülerek hazırlandı.

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