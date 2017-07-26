taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.390
USD
3,5630
EURO
4,1436
ALTIN
142,77
PETR
50,5800

Batılı erkeklerin spermleri 40 yılda yarı yarıya azaldı

Araştırma sonuçlarına göre batı dünyasında erkeklerin spermleri 1970 yıllarından bu yana sürekli azalıyor.

26.07.2017 - 11:41
  1. Haberler
  2. Dünya

1

İsrail ve Amerikalı bilim insanlarının Human Reproduction Update adlı bilimsel dergide yayınlanan araştırma sonuçlarına göre Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Yeni Zelandalı erkeklerin sperm yoğunluğu (mililitredeki sperm sayısı) 1973 ile 2011 yılları arasında yüzde 52,4 oranında azaldı.

Bir boşalmadaki sperm sayısındaki azalma ise yüzde 59,3'ü buluyor. Her iki yöntem de sperm kalitesinin hesaplanmasında kullanılıyor.

HENÜZ DİBE VURMADI

İsrail ve Amerikalı bilim insanlarının 185 çalışmanın analizlerini baz alarak yaptıkları değerlendirmede batılı erkeklerin sperm sayısındaki düşüşün sürekli aşağı doğru bir eğri çizdiği, henüz dibe vurma eğilimi görülmediği belirtiliyor.

GÜNEY AMERİKA, ASYA VE AFRİKA ERKEKLERİNDE AZALMA YOK

Araştırma sonuçları Güney Amerika, Asya ve Afrikalı erkeklerin sperm sayılarında ise herhangi bir azalma olmadığını gösteriyor. Ancak bazı bilim insanları bu sonucun Güney Amerika, Asya ve Afrika ülkelerinde yeterli araştırma yapılmamış olmasından kaynaklanabileceğini de belirtiyor.

SEBEBİNİ BULAMADILAR

Batı ülkelerindeki erkeklerde sperm sayısındaki düşüşün nedenlerinin henüz tam olarak bilinmediğinin altını çizen bilim insanları, batı ülkeleri yetkililerinin düşüşün nedenleri konusunda araştırmalarını hızlandırmaları gerektiğini belirterek, "düşüş eğiliminin devam etmesi durumunda erkekler arasındaki kısırlığın artabileceği, bunun da yakın gelecekte önemli problemlere neden olabileceği’’ uyarısında bulunuyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren New York’taki School of Medicine at Mount Sinai profesörlerinden Shanna Swan ’‘Bu araştırma en başta azalmanın güçlü ve sürekli olduğunu gösteriyor. Sperm sayısındaki azalmanın özellikle batı ülkeleri erkeklerinde görülüyor olması, doğada kullanılan bazı kimyasalların bunun arkasındaki önemli nedenlerden bir olduğuna işaret ediyor.’’ diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Suç çetesinden FARC liderlerinin başına ödül
Kolombiya’da bir suç çetesi, hükümet ile barış anlaşması imzalayan FARC lider kadrosunun öldürülmesi için para ödülü koydu.
İspanyol polisinden saldırgana dubalı müdahale
Dün İspanya- Fas sınırında polise bıçakla saldırmak isteyen bir kişinin etkisiz hale getirilmesi kameralar tarafından anbean kaydedildi.
ABD hem DEAŞ'a hem de PKK'ya silah veriyor
Şırnak'ta öldürülen teröristin ABD yapımı M-4 piyade tüfeği, 2014 yılında DEAŞ'a dağıtılan silahlarla aynı kafilede olduğu tespit edildi.
Londra'da asitli saldırılar sürüyor
Londra'da geçtiğimiz günlerde de gerçekleşen asitli saldırılara yenileri eklendi. Saldırıların çetelerle ilgili olduğu düşünülüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE

Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE

68
ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı

ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı

49
PKK Rusya'dan yardım istedi

PKK Rusya'dan yardım istedi

97
İsrail’den Erdoğan’ın sözlerine tepki

İsrail’den Erdoğan’ın sözlerine tepki

242
Hadise eş kriterini açıkladı

Hadise eş kriterini açıkladı

154
Asena Atalay Bodrum'da

Asena Atalay Bodrum'da

22
Mescid-i Aksa'da namaz sonrası müdahale: 13 yaralı

Mescid-i Aksa'da namaz sonrası müdahale: 13 yaralı

62
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM