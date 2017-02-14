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Batman Belediyesi'nden PKK'lı mezarlarına yıkım kararı

Batman Belediyesi'ne atanan kayyum Şevket Aksoy, Mezarlıklar Müdürlüğü’ne terör örgütü propangadası yapan mezarları kaldırın talimatı verdi

14.02.2017 - 11:43
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batman

Batman Mezarlıklar Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, yapılan kontrollerde müdürlük yönetiminde bulunan mezarlıklarda, konusu “suç teşkil edecek” şekilde dizayn edilen mezarların tespit edildiği belirtilerek, 20.12.2016 tarih ve 2645 sayılı yazı ile bu mezarların kaldırılması talimatı verildi.

UYGUN MEZAR TAŞLARI YERLEŞTİRİN

Aksoy imzasıyla Müdürlüğe gönderilen yazının devamı şu şekilde: “Ancak konusu suç teşkil eden bu bölücü terör örgütünü övücü ifadelere yer verilen mezar taşlarının hala kaldırılmadığı görüldüğünden söz konusu mezar taşlarının kaldırılarak en geç 15.02.2017 tarihine kadar örf ve adetlerimize uygun ve geleneksel mezar taşlarının yerleştirilmesini, aksi takdirde sorumlu personel hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hususunda; bilgi ve gereğini rica ederim.”

Batman Cumhuriyet Savcılığı da, İkiztepe Mezarlığı'nda bulunan farklı tarihlerde ve yerlerde öldürülen YPS, YPG, YPJ ve PKK’lı mezarlarının yıkılması için ailelerine tebligat göndermişti.

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