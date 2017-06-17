Batman şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'dan askeri helikopterle dün Silifke Şehir Stadyumu'na getirilen şehidin cenazesi, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Sayaağzı Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

4 YAŞINDAKİ OĞLU ASKERİ ÜNİFORMAYLA KATILDI

Törene şehidin eşi Dilber, 4 yaşındaki oğlu Halil Poyraz, annesi Döne, babası Halil ve yakınlarının yanı sıra Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Oktay Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ANNE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Asker üniforması giydirilen ve oyuncak jandarma arabasıyla oynayan şehidin 4 yaşındaki oğlu, görenleri duygulandırdı. Oğlunu asker kıyafeti içinde gören anne Dilber Gülnar da gözyaşlarını tutamadı.