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Batman'da 10 araç birbirine girdi

Batman-Kozluk karayolunda gizli buzlanma nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

02.02.2017 - 14:28
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Sabah saatlerinde Bıçakçı Köyü ile Selamet Mezrası arasındaki zincirleme kazada TIR, minibüs ve otomobilden oluşan 10 araç birbirine girdi.

4 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU

Zincirleme kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı, ancak yolun her iki tarafından yaklaşık 4 kilomtrelik araç kuyruğu oluştu.

Batman'da 10 araç birbirine girdi

TRAFİK GÜÇLÜKLE AÇILDI

Karayoları ve Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler, etrafa savrulan araçlar yüzünden tıkanan trafiği güçlükle açtı. Hasankeyf İlçesi Oğuz Köyü viraijında bazı araçlar, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yola savruldu.

Batman'da 10 araç birbirine girdi

Batman'da 10 araç birbirine girdi

Batman'da 10 araç birbirine girdi

Batman'da 10 araç birbirine girdi

Batman'da 10 araç birbirine girdi

Batman'da 10 araç birbirine girdi

Batman'da 10 araç birbirine girdi

Batman'da 10 araç birbirine girdi

Batman'da 10 araç birbirine girdi

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