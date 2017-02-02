Batman'da 10 araç birbirine girdi

Sabah saatlerinde Bıçakçı Köyü ile Selamet Mezrası arasındaki zincirleme kazada TIR, minibüs ve otomobilden oluşan 10 araç birbirine girdi.

4 KİLOMETRELİK KUYRUK OLUŞTU

Zincirleme kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı, ancak yolun her iki tarafından yaklaşık 4 kilomtrelik araç kuyruğu oluştu.

TRAFİK GÜÇLÜKLE AÇILDI

Karayoları ve Özel İdare Genel Sekreterliği'ne bağlı ekipler, etrafa savrulan araçlar yüzünden tıkanan trafiği güçlükle açtı. Hasankeyf İlçesi Oğuz Köyü viraijında bazı araçlar, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yola savruldu.

































