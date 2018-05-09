taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.781
USD
4,2897
EURO
5,0867
ALTIN
181,15
PETR
76,8700

Batman'da 1300 metre derinlikte petrole rastlandı

Sason'da Türkiye Petrolleri Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Heybeli köyü yakınında ilk kez açılan kuyuda, yaklaşık 1300 metre derinlikte petrol bulundu.

DHA | 09.05.2018 - 19:39..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Heybeli köyü yakınında iki ay önce ilk kez çalışma başlatan Türkiye Petrolleri (TP) Batman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 'Herent-2' adı verilen kuyuda petrole rastladı.

Batman'da 1300 metre derinlikte petrole rastlandı

ÜRETİM KAPASİTESİ İNCELENİYOR

TP'nin sahası olarak bilinen ve TPIC'in sondaj çalışmalarını üstlendiği kuyuda, yaklaşık 1300 metre derinlikte kaliteli petrol tabakasına rastlandığı belirtildi. Bölgede petrol gravitesi ile üretim kapasitesini araştırıldığı bildirildi.

Öte yandan, TP Batman Bölge Müdürlüğü bölgedeki petrol üretim kapasitesinin artarak, sahalardaki günlük üretimin 27 bin varilin üstüne çıktığını kaydetti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Çorum merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı
4 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'kripto' yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonla 13 şüpheli gözaltına alındı.
UKAP göreve hazırlanıyor
Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP), her türlü zorlu koşulu içeren saha testleriyle göreve hazırlanıyor.
7 kıtanın güzelleri Bodrum'da kampa girdi
Bodrum'da 10'uncu kez düzenlenecek Miss 7 Continents yarışmasına katılmak için ilçeye gelen 21 güzel, havuz başında pozlar verdi.
Samsun'da torbacı operasyonu: 15 gözaltı
Türkiye genelinde yürütülen uyuşturucu operasyonlarında zehir tacirlerine geçit verilmiyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan kıza tahliye

Tecavüz yalanıyla cinayete neden olan kıza tahliye

447
Abdullah Gül'e cenazede Rabialı protesto

Abdullah Gül'e cenazede Rabialı protesto

280
Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

Merkez Bankası'ndan dolar hamlesi

268
Beştepe'de ekonomi zirvesi

Beştepe'de ekonomi zirvesi

497
Yiğit Bulut'un Türkiye ekonomisine güveni tam

Yiğit Bulut'un Türkiye ekonomisine güveni tam

726
Gezici Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

Gezici Araştırma'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi

280
İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

İran'a Ağustos ve Kasım'da iki yaptırım gelecek

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM