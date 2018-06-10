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Batman'da 172 bin öğrenciye ücretsiz lunapark bileti

Lunaparkın işletmecisi, 172 bin öğrenciye yönelik hem karne hem de Ramazan Bayramı hediyesi olarak, karneni getir 2 biletini al kampanyası başlattı.

AA | 10.06.2018 - 13:26..
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  2. Eğitim

Lunapark işletmecisi Hüseyin Nasıroğlu, 172 bin öğrenciye yönelik başlattığı kampanya kapsamında karnesi ile gelen her öğrenciye 2'şer lunapark bileti hediye ediyor.

Hüseyin Nasıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, amacının kentte lunapark ile tanışmayan hiçbir çocuğun kalmamasını sağlamak olduğunu söyledi.

"ÖĞRENCİLERİMİZE JEST YAPMAK İSTEDİK"

Hüseyin Nasıroğlu, "Eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilerimize böyle bir jest yapmak istedik. Başlattığımız kampanya kapsamında Batman'daki 172 bin öğrencimize 2'şer tane olmak üzere ortalama 350 bin lunapark bileti dağıtıyoruz. Bir hafta içinde karnesini getiren her öğrenci kampanyadan ücretsiz olarak yararlanabilecek. İlk defa lunaparka gelen öğrencilerimiz oldu. Bu bile bizim için büyük bir mutluluktur. Dünyada her şey para değildir. Bizim için önemli olan çocuklarımızın okumasına katkı sunmaktır. Bu tür etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.

Batman'da 172 bin öğrenciye ücretsiz lunapark bileti

DOYASIYA EĞLENDİLER

Babası, ağabeyi ve kardeşi ile karnesini alıp lunaparka gelen ilkokul öğrencisi Yağmur Derensu Döğer, "Karnemi alır almaz buraya geldim. Bana 2 bilet verdiler, bunlarla hem çarpışan arabaya hem de dönme dolaba bindim, çok eğlendim" dedi.

Ücretsiz olarak lunaparkta eğlenmenin mutluluğunu yaşadığını belirten ortaokul öğrencisi Edanur Çiftçi ise lunaparkta çok eğlendiğini dile getirdi. Lunaparka 2 çocuğunu getiren Hasan Boral, kampanyanın çok güzel olduğunu ifade ederek, bu sayede çocukların güzel bir gün geçirdiğini kaydetti.

Batman'da 172 bin öğrenciye ücretsiz lunapark bileti


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