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Batman'da 3 günlük bebeği sokağa terk ettiler

Batman'da park halindeki otomobilin yanından geçenler tekerleğin yanında bebek buldu.

08.11.2017 - 16:34
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Merkez Şirinevler Mahallesi'nde belediye binası yakınından geçenler, park halindeki bir otomobilin arka tekerleğinin yanında kundakta bir bebeğe rastladı.

BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Bebeği bulan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis geldi. Polis ekipleri, 3 günlük olduğu belirtilen erkek bebeği, Batman Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü.Bebek, burada yeni doğan ünitesinde kuvöze konuldu.

Batman'da 3 günlük bebeği sokağa terk ettiler

BEBEĞİ BIRAKANLAR ARANIYOR

Bebeği sokağa terk eden kişi ya da kişilerin bulunması amacıyla çalışma başlatan polis, çevredeki mobese ve güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

Batman'da 3 günlük bebeği sokağa terk ettiler

Batman'da 3 günlük bebeği sokağa terk ettiler

Batman'da 3 günlük bebeği sokağa terk ettiler

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