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Batman'da 4 asker şehit oldu

Yola tuzaklanan EYP ile yapılan hain saldırı sonucu 4 asker şehit olurken 5 asker de yaralandı.

DHA | 04.10.2018 - 08:51..
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Batman'da 4 asker şehit oldu

Gercüş ilçesinde bugün saat 06.00 sıralarında güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyon sırasında zırhlı askeri araç geçerken, PKK'lı teröristler yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi.

Patlamada, ilk belirlemelere göre 4 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı.

YARALI ASKERLERDEN 3'ÜNÜN DURUMU AĞIR

Saldırının ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri ve ambulanslar sevk edildi. Yaralı 5 asker hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralırandan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Saldırının ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Gercüş ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlar sırasında operasyona giden zırhlı askeri aracımızın geçişi esnasında El Yapımı Patlayıcı (EYP) saldırısı sonucu 4 askerimiz şehit olmuş, 5 askerimiz yaralanmıştır. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır." denildi.

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