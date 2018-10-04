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Fazla otlayan 5 büyükbaş, telef olmak üzereyken kesildi

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TEM Otoyolu Bolu Tünelleri çıkışı İstanbul istikametinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan tırın sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Eski ABD Başkanı Richard Nixon'un Danışmanı Robert Dickson Crane, Türkiye'nin liderliğinde, Atlantik'ten Çin'e yeni bir model oluşturulması gerektiğini savundu.

Süleymaniye Medreseleri, İbn Haldun Üniversitesi bünyesinde dünyanın en güzide ilim merkezlerinden biri haline gelecek.

Geçen hafta 50 milyon kullanıcının bilgilerinin çalınmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Facebook'a 1,6 milyar dolar ceza yolda

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerinde 10 teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Adnan Oktar'ın villasını yıkmak için yıkım ekipleri villanın bulunduğu Kandilli'ye geldi.

1 Memur ve emekli maaşlarına enflasyon farkı ve zam Memur ve emeklilerin maaşlarının ne kadar olacağı kuruşu kuruşuna hesaplandı.

2 FETÖ kampındaki silahlı şüpheli olayında soru işaretleri ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki FETÖ kampında dün yaşandığı iddia edilen olayda, kampın girişini gösteren tüm kameraların bozuk olduğu ortaya çıktı.

3 Fatih Terim: Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir oyundu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yenilgiye rağmen Porto gibi bir takıma kendi evinde baskıyı yaşattıklarını belirtti.

4 Batman'da 4 asker şehit oldu Yola tuzaklanan EYP ile yapılan hain saldırı sonucu 4 asker şehit olurken 5 asker de yaralandı.

5 Ceset incelemeye gelen öğrenciler gözyaşlarına boğuldu Gaziantep'te Hukuk Fakültesi öğrencileri, ders kapsamında ceset incelemek için geldikleri Adli Tıp'ta cenazenin yakınlarının durumuna dayanamadı.

6 Galatasaray taraftarı Belhanda'ya kızgın Porto karşısında etkisiz bir futbol oynayan Belhanda, maç sonunda neşeli halleriyle kameralara yansıdı.