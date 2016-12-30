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Batman'da ahırın çökmesiyle 180 keçi telef oldu

Batman'ın Sason ilçesi Yücebağ beldesinde Kemal Bardakçı'ya ait ahır çöktü.

İHA | 30.12.2016 - 15:41
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Batman’ın Sason ilçesinde bir vatandaşa ait ahırın çökmesi sonucu 180 keçi telef oldu. Hayvanların çocuğu borç olarak aldığını belirten vatandaş, yetkililerden yardım istedi.

Batman'da ahırın çökmesiyle 180 keçi telef oldu

''HAYVANLARI ÇOĞUNU BORÇ OLARAK ALMIŞTIK, 180'İ TELEF OLDU''

Hayvanlarının tek geçim kaynağı olduğunu ve 10 çocuğuna bu sayede bakabildiğini anlatan Bardakçı, “Telef olan hayvanlarımızı ilkbaharda almıştık. İki oğlum bir yıl boyunca onlara çobanlık yaptılar. Bu sabah iki oğlum hayvanları beslemek için ahıra gelmişler. Ahırdan gıcırtı seslerini duymalarının üzerinden çıkmışlar. Belde karakolundan ve köylülerden yardım istemişler. Köylüler ve Jandarma ekipleri geldiler ancak, hayvanlarım çöken duvarın altında kaldı. 180’i telef oldu. Hayvanların çoğunu borç olarak almıştık. Bu yılbaşında ödemelerini yapacaktık. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

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