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Batman'da aşırı yağıştan ev çöktü

Aşırı yağıştan dolayı ev çökmesi yaşanan Batman'dan kötü haber geldi. Yaşanan çökmede bir kişi hayatını katbetti.

20.11.2017 - 00:55
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Batman'da aşırı yağıştan ev çöktü

Batman'ın Kozluk ilçesinde etkili olan yağışlar nedeniyle ilçeye bağlı Tepecik Mahallesi'nde iki katlı kerpiç ev ile yakınındaki hayvan barınağı çöktü.

Olay yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD), itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan İbrahim Azrak (61) hayatını kaybetti, aynı aileden E.(17), N. (12), H. (26), S. (61), Y. E.(10) ve M. A.(23) yaralandı.

Yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesi ile Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada yıkılan barınakta çok sayıda hayvanın telef olduğu bildirildi.

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