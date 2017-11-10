Batman'da düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79'uncu yıl dönümü töreni, Valilik bahçesindeki Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla başladı.

Törene Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Batman Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

KÜRTÇE AĞIT UZUN SÜRE ALKIŞ ALDI

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Atatürk'ü anma etkinlikleri Kültür Merkezi salonunda devam etti. Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Gamze Kayaalp'in günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra sahne alan oraturyomda okunan şiirlerle program devam etti.

Batman'da Atatürk, Kürtçe ağıt yakılarak anıldı VİDEO

SALONDAKİLER UZUN SÜRE ALKIŞLADI

Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Leyla Gök'ün, Atatürk için Kürtçe ağıt yakması salondakiler tarafından uzun süre alkışlandı. İlk kez sahnede Kürtçe ağıt yaktığını belirten Leyla Gök, "Aslında daha iyi okuyabilirdim, bu kadar kişinin karşısına ilk kez çıktım, heyecanlandım." dedi.









