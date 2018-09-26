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Batman'da AVM tavanı çöktü: 8 yaralı

Batman'da bir alış veriş merkezinin 4. katının ters tavanı çöktü. Olayda 8 kişi yaralandı.

İHA | 26.09.2018 - 22:08..
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Batman’da bir alış merkezinde bulunan işyerinin tavanı çöktü. 4’üncü katta meydana gelen olayda işyerinin 8 çalışanı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

YARALILARA İLK MÜDAHALE YAPILDI

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, UMKE ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Batman Bölge Devlet Hastanesine ve kentteki çeşitli özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralananların isimlerinin Hayrettin Ertaş, Hilal Avşin, Ayşe Gümüş, Dilan Bozyiğit, Yunus Yıldız, Osman Yıldız, Müge Demirhan olduğu ve ismi henüz öğrenilmeyen bir kişinin daha yaralandığı öğrenildi.

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