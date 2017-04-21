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Batman'da bin 49 korucu yemin etti

Batman'da eğitimlerini başarıyla tamamlayan bin 49 güvenlik korucusu yemin ederek görevlerine başladı.

21.04.2017 - 18:57
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Vali Ahmet Deniz, İl Jandarma Komutanlığı Korgeneral Hulusi Sayın Kışlası'ndaki yemin töreninde yaptığı konuşmada, göreve yeni başlayan güvenlik korucularının vatan savunmasındaki önemine değindi.

Batman'da bin 49 korucu yemin etti

BİN 49 KORUCU GÖREVE HAZIR

Birlik ve beraberliğin her şeyden önemli olduğunu kaydeden Deniz, 30-35 yıldır hain bir terör örgütü ile mücadele edildiğini söyledi.

Batman'da bin 49 korucu yemin etti

Hiçbir değer yargısı olmayan ve millete kan ile gözyaşından başka bir şey vermeyen bir terör örgütünden bahsettiklerini ifade eden Deniz, millet olarak Türk'ü, Kürt'ü ve Arap'ı ile bu örgütün sonunu getireceklerini belirtti.

Batman'da bin 49 korucu yemin etti

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