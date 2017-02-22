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Batman’da bir PKK’lı tutuklandı

Batman'da yapılan PKK operasyonunda bir terörist yakalandı.

22.02.2017 - 10:50
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Batman’da bir PKK’lı tutuklandı

Batman Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

1 PKK'LI TUTUKLANDI

"Emniyet Müdürlüğü tarafından, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütünün kırsal alan yapılanmasında faaliyet gösteren, örgütsel eğitim alan F.E. isimli şahıs yakalanarak çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir"

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