Batman’da borç kavgası kanlı bitti

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Bir haftadır aralıksız devam eden eylemlerde, 5 göstericinin yaşamını yitirdiğini, çoğunu güvenlik güçlerinin oluşturduğu 190 kişinin yaralandığı bildirdi.

CHP Sözcüsü Tezcan, olağanüstü kurultay için imza toplanmasına ilişkin konuştu.

Beydağ ilçesinde, jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonu sonucu, bin 800 kök hint keneviri ele geçirildi.

İzmir’de bin 800 kök hint keneviri ele geçirildi

ABD ve ticaret partnerleri arasında yaşanan ticari gerilimin, küresel ekonomiyi daha da tehdit ettiğine vurgu yapılırken, Türkiye'nin diğer ülkelere nazaran güçleneceği belirtildi.

Beşiri ilçesinde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını hayatını kaybetti 1 kişi ise ağır yaralandı.

ABD'nin Hawaii eyaletinde Kilauea Yanardağı'ndan çıkan lavların adaları dolaşan bir tur teknesine sıçraması sonucu en az 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

1 Dünya basınında Fransa: Kupayı göçmenler kazandı Rusya'nın ev sahibi olduğu 2018 FIFA Dünya Kupası finalinde Hırvatistan'ı 4-2 yenen Fransa şampiyonluğa ulaşırken, bu başarı dünya basınında geniş yer bulurken, göçmen kökenli kadro da dikkat çekti.

2 Şehitler Erol Olçok ve oğlu Abdullah, Fatih'te anılacak 15 Temmuz gecesi şehit edilen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Olçok için mevlid ve anma programı düzenlenecek.

3 İran'da sosyal medyadan uygunsuz paylaşımlara gözaltılar İran polisi, Bandar Abbas şehrinde düzenlediği operasyonlarda sosyal medya sitesi Instagram üzerinden uygunsuz fotoğraf paylaşan 8’i kadın 46 kişiyi gözaltına aldı.

4 Bülent Tezcan: CHP tabanı kurultay istemiyor CHP Sözcüsü Tezcan, olağanüstü kurultay için imza toplanmasına ilişkin konuştu.

5 FETÖ ile mücadele edenler, yüksek yargıçlığa atandı HSK tarafından Yargıtay ve Danıştaya seçilen yeni üyeler çoğunlukla, FETÖ'ye ve darbe girişimine yönelik soruşturma ve kovuşturmalarda yoğun görev alan isimlerden oluştu.

6 Milli atlet Ahmet Arslan'dan 10 yılda 10'larca madalya Elde ettiği başarılar dolayısıyla "dağların aslanı" olarak anılan milli atlet Ahmet Arslan, son 10 yılda dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen müsabakalarda 60'a yakın madalya kazandı.