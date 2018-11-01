Batman’da çatışma: 1 terörist öldürüldü

Bir grup PKK’lı teröristi gören vatandaşlar, güvenlik güçlerine bilgi verdi. İhbar üzerine Özel Harekat Polisleri, bölgede bulunan teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı. Bölgeye giderek arama-tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, karşılaştıkları PKK’lı teröristlere ’Teslim ol’ çağrısında bulundu.

Teröristlerin ateşle karşılık vermesi üzerine sıcak temas sağlandı. Çatışmada, ilk belirlemelere 1 terörist ise ölü olarak ele geçirildi, 1 polis de yaralandı. Çatışma bölgesine gönderilen ambulans ile yaralı polis Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan çatışmanın yaşandığı bölgede güvenlik güçlerinin operasyonu sürüyor.

Batman’da ayrıca gün içerisinde Terörle Mücadele Ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan BDP’li eski Batman Belediye Başkanı Sabri Özdemir ve çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolü için Bölge Devlet Hastanesine getirildi.