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Batman'da duraklarda kütüphane uygulaması

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesince, duraklarda oluşturulan sokak kütüphaneleri yoğun ilgi gördü.

10.05.2017 - 15:14
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Batman Belediyesince 10 otobüs durağında oluşturulan "sokak kütüphaneleri" ile duraklarda bekleyenler, boş geçirdikleri zamanı artık kitap okuyarak değerlendirecek.

DURAKLAR SOKAK KÜTÜPHANESİ OLDU

Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Batmanlıların boş zamanlarını değerlendirmelerine katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Batman'da duraklarda kütüphane uygulaması

VATANDAŞLAR YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Duraklarda oluşturdukları "sokak kütüphaneleri" ile vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştıklarını belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"Bu uygulamamızı tüm duraklarda hayata geçiriyoruz. Böylece vatandaşlarımızda okuma alışkanlığını artırmayı, duraklarda bekleyenlerin vakitlerini faydalı bir şekilde değerlendirmelerini amaçlıyoruz. Bugün gelişmiş ülkelerde duraklarda, bütün ulaşım araçlarında, metrolarda, tren ve otobüslerde insanlar bir şeyler okuyor. Bu çalışmamızla bu alışkanlığı kentimizde yaygınlaştırmak istiyoruz. Duraklarla başladığımız bu uygulamamızı ulaşım araçlarında yaymayı planlıyoruz."

Batman'da duraklarda kütüphane uygulaması

Batman'da duraklarda kütüphane uygulaması

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