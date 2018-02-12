taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.822
USD
3,7984
EURO
4,6672
ALTIN
161,65
PETR
62,8400

Batman'da elektrik panolarına silahla saldırdılar

DEDAŞ'ın kaçak elektriğe karşı Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde kurduğu Otomatik Sayaç Okuma Sistemi, silahlarla açılan ateş sonucu tahrip edildi.

DHA | 12.02.2018 - 22:47..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

DEDAŞ, bölgede kaçak elektrik kullanımının önüne geçmek ve enerji kalitesini arttırmak amacıyla bölgede Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) uyguluması başlattı. Bu amaçla öncelikle kaçak kullanımının yüzde 91'e ulaştığı Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü beldesinde Otomatik Sayaç Okuma Sistemi için çalışma başlattı.

Batman'da elektrik panolarına silahla saldırdılar

PANOLARI TAHRİP ETTİLER, YAKTILAR

Ancak sistemin kurulmaması ve uygulamaya başlanmaması için belde sakinlerinin engellemeleriyle karşılaşıldı. DEDAŞ tarafından güçlükle kurulan sistem ise daha sonra silahla ateş açılarak tahrip edildi, bir başka bölgedeki ise yakıldı. Konu ile ilgili DEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, geçtiğimiz Çarşamba günü kaçak kullanımının yüzde 91'e ulaştığı İkiköprü beldesinde OSOS uygulaması için çalışma başlatmak istemiş, ancak belde sakinlerinin tepki göstermesi üzerine jandarmanın talebiyle enerji şirketi elemanları çalışma yapmadan buradan ayrılmıştı. Cumartesi günü bir kez daha güvenlik güçleri eşliğinde beldeye giden ekipler, bu kez ateş yakıp yolu kapatan, güvenlik görevlilerini taşlayan gruplarla karşılaştı. Eylemci grup dağıldıktan sonra söz konusu beldede OSOS yerleştirme çalışmalarına başlandı. Yapılan çalışmalarla iletim hatları değiştirilen yerlerde OSOS kullanımı için 3 pano takıldı. Elektrik şirketinin ekipleri hava kararıp beldeden ayrıldıktan sonra kimliği belirsiz bazı kişiler, kurulan OSOS panolarına saldırdı. Panolardan biri pompalı tüfekle açılan ateş sonucu tahrip edildi, biri kırıldı, bir diğeri ise yakılarak kullanılamaz hale getirildi. Ertesi gün çalışmalarına devam etmek için beldeye gelen ekipler, yakılmış, parçalanmış ve kurşunlanmış panolarla karşılaştı. Yapılacak soruşturma için jandarmanın tutanak tutmasının ardından tahrip edilen panolar yenilendi ve beldede kaçak elektrik kullanımını ortadan kaldıracak OSOS uygulaması için çalışmalara devam edildi."

Batman'da elektrik panolarına silahla saldırdılar VİDEO

Batman'da elektrik panolarına silahla saldırdılar

Batman'da elektrik panolarına silahla saldırdılar

Batman'da elektrik panolarına silahla saldırdılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Denizli'de dövüştürülen kangallar kurtarıldı
Denizli Çal'da düzenlenen operasyonda kangal köpeklerini dövüştüren 11 kişi hakkında cezai işlem uygulandı.
Geneleve alınmayınca pompalıya sarıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Uşak'ta, alkollü olduğu gerekçesiyle 2 arkadaşıyla geldiği geneleve alınmayan 1 kişi, otomobilinden aldığı pompalı av tüfeğiyle rastgele ateş edip, 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi de yaraladı.
Kayıp olarak aranıyordu, barajda cesedi bulundu
Aksaray'da ailesi tarafından 3 gündür kayıp olarak aranan adam, barajda boğulmuş bulundu.
Trabzon'da silahlı kavga: 2 yaralı
Trabzon'un Ortahisar İlçesi'nde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cengiz Ünder'den 2 gol 1 asist

Cengiz Ünder'den 2 gol 1 asist

91
Şehide haciz davası açan avukat konuştu

Şehide haciz davası açan avukat konuştu

460
Şahan Gökbakar'ın Kayhan filmi ilgi görmedi

Şahan Gökbakar'ın Kayhan filmi ilgi görmedi

129
Ankara'da Zeytin Dalı değişikliği

Ankara'da Zeytin Dalı değişikliği

358
HDP kongresi hakkında soruşturma

HDP kongresi hakkında soruşturma

160
Mattis itiraf etti: SDG'den Afrin'e geçenler oldu

Mattis itiraf etti: SDG'den Afrin'e geçenler oldu

165
Elektrikli araçlara iki kat yol aldıracak yakıt pili üretti

Elektrikli araçlara iki kat yol aldıracak yakıt pili üretti

224
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM