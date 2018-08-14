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Batman'da evde patlama: 2'si ağır, 4 çocuk yaralı

Batman merkez Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada, 2'si ağır, 4 çocuk yaralandı.

DHA | 14.08.2018 - 19:01..
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Merkez Yeşiltepe Mahallesi'nde bir evde bugün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada, 2'si ağır, 4 çocuk yaralandı. Olay yerine polis, iftaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar devlet hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, patlamanın gerçekleştirdiği evde inceleme başlattı. İlk incelemeye göre, piknik tüpünün patladığı belirtildi.

YARALI ÇOCUKLARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Patlamada yaralanan 12 yaşındaki Harun D., 6 yaşındaki Mervan D. ve 4 yaşındaki Servan D.  ile 9 yaşındaki kuzenleri Enes D.'nin Batman Devlet Hastanasinde tedavisi sürüyor. Patmanının kesin nedeni ile ilgili patlayıcı uzmanları da çalışmalarına devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Batman Valmiliği yaşanan patlama ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bugün merkez Yeşiltepe Mahallesinde bir evin bahçesinde nedeni belli olmayan patlama sonucu yaşları 4, 6, 9 ve 12 olmak üzere 4 çocuk patlama esnasında yaralandığını belirterek, "Yararlanan çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Çocuklardan 2’si ayakta tedavi edilirken, 2’sinin ise hastanede tedavileri devam etmektir. Patlamada yararlanan çocukların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir. Teknik incelemenin tamamlanmasının ardından gerekli açıklama yapılacaktır." denildi.

Batman'da evde patlama: 2'si ağır, 4 çocuk yaralı

Batman'da evde patlama: 2'si ağır, 4 çocuk yaralı

Batman'da evde patlama: 2'si ağır, 4 çocuk yaralı

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