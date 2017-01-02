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Batman'da eylem hazırlığındaki PKK'lı yakalandı

Batman'da, PKK/KCK'nın faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda kamu binalarına yönelik eylem planı yapan terörist yakalandı.

Ajanslar | 02.01.2017 - 09:08
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Batman'da, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında kamu binalarına yönelik keşif ve eylem hazırlığı yapan bir teröristin yakalandığı bildirildi.

Batman'da eylem hazırlığındaki PKK'lı yakalandı

İHBAR ÜZERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 155 polis imdat hattına gelen bir ihbarın değerlendirilmesi sonucunda, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

KEŞİF YAPAN TERÖRİST YAKALANDI

Operasyon kapsamında, kent merkezinde eylem amaçlı kamu binaları yakınında keşif yaptığı belirlenen "Tolhildan" kod adlı V.D. isimli örgüt mensubu silahsız olarak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.D, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Açıklamada, bölgedeki vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edileceğine de vurgu yapıldı.

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