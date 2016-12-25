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Batman'da gri listedeki terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan bölücü terör örgütü üyesi Batman'da yakalandı.

AA | 25.12.2016 - 12:57
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Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dün Batman merkezde, bölücü terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

MÜHİMMATLARIYLA YAKALANDI

Operasyonda İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde gri kategoride yer alan bölücü terör örgütü üyesi, beraberinde Taurus marka tabanca, iki av tüfeği, 15 tabanca fişeği, 15 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 17 av tüfeği fişeği, bir dürbün, telsiz, iki askeri panço, bir fener ve muhtelif giyim malzemeleriyle yakalandı.

Ayrıca güvenlik güçleri, Diyarbakır merkezde terör örgütü PKK, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ise terör örgütü DEAŞ üyesi birer teröristi yakaladı.

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki operasyonda ise Dragunov keskin nişancı tüfeği dürbünü, akü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

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