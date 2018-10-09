Geçtiğimiz hafta Batman'da hain bir saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK, asflatın altına döşediği el yapımı patlayıcıyla 8 askerimizi şehit etti.

Olayın sorumlularına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Hain saldırıyla alakası olduğu tespit edilen kişiler gözaltına alındı.

Batman'da HDP İl Başkanı ve parti yöneticisi gözaltına alındı VİDEO

TERÖR OLAYINA KARIŞANLARI KORUMAYA KALKTILAR

Terör işbirlikçilerinin gözaltına alınmasına karşı çıkan Kandil'in partisi Batman'daki İl Başkanlığı'nda basın açıklaması gerçekleştirerek provokasyona imza atmak istedi.

PROVOKATÖRLERE GÖZALTI

Ancak polisler provokasyona izin vermeyeceklerini belirterek HDP'lilere müdahale etti. İl Başkanlığı önünde gerçekleşen polis müdahalesi sonrası HDP Batman İl Eşbaşkanı Berivan Helen Işık ve parti il yöneticisi Habib Azboy gözaltına alındı.



