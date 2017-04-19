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Batman'da iş yerinde yangın

Batman'da ayakkabı mağazasında çıkan yangında hasar oluştu.

19.04.2017 - 01:05
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Meydan Mahallesi Gülistan Caddesi'nde Abdulkadir Altsoy'a ait iki katlı ayakkabı mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne iletti.

Batman'da iş yerinde yangın

Alevlerin mağazanın üstündeki evler ile çevre binalara sıçrama ihtimaline karşı söz konusu yerlerde oturanlar tahliye edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucu mağazada hasar oluştu.

İş yeri kullanılamaz hale gelen Abdulkadir Altsoy, sinir krizi geçirdi. Altsoy'a olay yerindeki 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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