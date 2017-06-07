Batman'da kargo aracında yüzlerce hayvan postu bulundu

Bitlis'ten Batman yönüne giden bir kargo firmasına ait araç, Kozluk İlçesi yakınlarında yol kontrolü yapan jandarma ekiplerince durdurularak arandı.

YÜZLERCE HAYVAN POSTU ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin araçta yaptığı aramada nesli tükenmekte olan yüzlerce hayvan postu bulundu. Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Ercan Turan, postlara el konulduğunu belirterek, ele geçirilen postlar arasındaki su samurunun avlanmasının yasak olduğuna dile getirdi.

POSTLAR İHALE İLE SATIŞA ÇIKACAK

Ercan, “Hayvan postu ticareti yapanlar hakkında jandarma ekipleri gerekli işlemleri yaptı. Araçta 250 kaya sansarı, 26 tilki ve 6 ise su samuru postu tespit edildi. Postları serin bir odada tutuyoruz, mahkeme sonuçlanınca bunları ihale ile satışa çıkaracağız" diye konuştu.







