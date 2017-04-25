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Batman'da kız kardeşlerin kavgası kanlı bitti

Batman'da sokak ortasında tartışan iki kız kardeşin kavgası bıçaklı kavgaya dönüştü.

25.04.2017 - 12:56
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Edip Solmaz Bulvarı'nda bugün sabah saatlerinde yürüyen H.D. ve ablası B.D.  öğrenilemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle H.D. ve ablası B.D., bir birlerinin saçlarını çekerek tekme tokat kavgaya tutuştu.

ABLASINI BIÇAKLADI

Daha sonra H.D., elindeki bıçak ile ablası B.D.,'yi bıçakladı. Esnaf ve yoldan geçen vatandaşlar kı kardeşlerin kavgasını ayırırken, aldığı bıçak darbesi ile yere düşen abla B.D., çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Batman'da kız kardeşlerin kavgası kanlı bitti

"KIZLARIN BIÇAKLI KAVGASINA İLK KEZ ŞAHİT OLDUM"

Olayın görgü tanıklarından esnaf Kerim Erdem, kavgayı gördüklerinde şaşırdıklarını belirterek, "İşyerimin bitişiğinde birden kız kardeşlerin kavgasına şahit olduk. Ne olduğunu anlamadık, biz araya girmek istediğimiz anda küçük kardeşin ablasını bıçakladığını gördük. Gerçekten şok oldum. Erkeklerin kavgasına çok şahit olduk, ancak kızların bıçaklı kavgasına şahit olmamıştım" dedi.

Batman'da kız kardeşlerin kavgası kanlı bitti

Batman'da kız kardeşlerin kavgası kanlı bitti

Batman'da kız kardeşlerin kavgası kanlı bitti

Batman'da kız kardeşlerin kavgası kanlı bitti

Batman'da kız kardeşlerin kavgası kanlı bitti

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