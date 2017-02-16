Batman'da korucu adayları kıyasıya yarıştı

Sason’da devir ile güvenlik korucusu olmak için 489 kişi başvuruda bulundu. Adaylar yapılan spor sınavında birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

3 kilometrelik koşu ile başlayan sınavda korucu adayları, bu mesafeyi 18 dakikada tamamlamak için soğuk terler döktü. Sporda başarı elde eden adaylar daha sonra girecekleri mülakatı da geçmeleri durumunda babaları ya da kardeşlerinin yerine güvenlik korucusu olacak.

VATAN İÇİN MÜCADELEMİZİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Oktay Aku adlı korucu adayı, “Bu soğuk havada koşmanın zorlularını biliyoruz ama vatan için mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Şartlar ne olursa olsun devletimizin yanındayız. Şunu unutmamak gerekir ki en zor şartlarda bile gereken her şey yapacağız” dedi.

Silahını oğluna devreden Rıfat Aydemir ise, “Uzun zaman komutanlarımızla birlikte gururlu bir görev yaptık. Sason halkı el ele omuz omuza bu görevler yapacaktır. Devletimiz ne zaman zor duruma düşerse biz her zaman el ele omuz omuza bu vatani görevi sürdürecektir. Allah’ın verdiği canı ancak Allah alır. Bu topraklarda huzur içinde yaşamak varken eline silah alıp dağlara çıkıp askerimize, polisimize, sivil halkımıza, beşikteki çocuklarımıza kurşun sıkan, canlı bomba olanlar nereye varacaklar” diye konuştu.





