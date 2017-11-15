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Batman'da meşale operasyonu

Batman'da 9 iş yerine düzenlenen operasyonda çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi.

15.11.2017 - 16:04
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Son zamanlarda gerçekleşen düğün ve eğlencelerde havai fişek, torpil, maytap gibi patlayıcı madde olarak tabir edilen proteknik malzemelerin kullanılması üzerine yaşlı, hasta ve küçük çocukların bu patlayıcı maddelerin çıkardığı yüksek ses dolaysıyla korku ve paniğe kapıldıkları tespit edildi.,

346 VOLKAN PATLAYICI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Batman'da 9 iş yerine düzenlenen operasyonda, 5 bin 170 torpil, 346 "volkan" olarak tabir edilen patlayıcı madde, 60 meşale ve 15 farklı marka patlayıcı madde ele geçirildi.

Batman'da meşale operasyonu

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