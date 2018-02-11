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Batman’da ocak ayında 61 bin 806 kişi uçtu

Batman’da ocak ayında iç yolcu trafiği önceki yıla göre arttı. Kentte, 61 bin 806 kişi uçtu.

İHA | 11.02.2018 - 12:30..
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  2. Ekonomi

Devlet Hava Meydan İşletmeleri (DHMİ) Batman Müdürlüğü ocak ayında hava yolu ile seyahat eden kişi sayısını açıkladı.

İÇ HAT YOLCU TRAFİĞİ YÜZDE 69 ARTTI

2018 yılı Ocak Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre, Batman Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69 artışla 61 bin 134, dış hat yolcu trafiği yüzde 74 artışla 672, toplamda ise yüzde 69 artışla 61 bin 806 oldu.İç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61 artışla 394 oldu.

Batman’da ocak ayında 61 bin 806 kişi uçtu

DIŞ HAT UÇAK TRAFİĞİ YÜZDE 61 ARTTI

Dış hatlar uçak trafiği 6 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 61 artışla 400’e ulaştı.

Batman Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 65 artışla 568 ton olarak gerçekleşti.

Batman’da ocak ayında 61 bin 806 kişi uçtu

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