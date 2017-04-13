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Batman'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Bir otomobile pompalı tüfeklerle düzenlenen saldırıda Süleyman Gültekin(30) öldü, yanındaki S.G.(26) adlı kadın ise ağır yaralandı.

13.04.2017 - 02:54
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Batman-Kozluk karayolu Gazi YİBO yakınlarında meydana gelen olayda, kimliği belirsiz kişiler, hareket halindeki Süleyman Gültekin yönetimindeki 35 GD 7427 plakalı otomobile pompalı tüfeklerle ateş açtı. Saldırıda Gültekin olay yerinde yaşamını yitirirken, yanındaki S.G. adlı kadın ise ağır yaralandı.

Batman'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Saldırganlar kaçarken, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.G., ambulansla kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Süleyman Gültekin'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Batman'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Batman'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Batman'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

Batman'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı

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