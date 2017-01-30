Batman'da sinema salonunda yangın

Tüm binayı saran yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada büyük hasar oluştu.

SİNEMA SALONUNDA YANGIN

Yangın, Batman Belediyesine ait Yılmaz Güney Sineması’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çatıdan dumanların yükseldiğini fark eden sinema salonundaki vatandaşlar, kendilerini dışarıya atarak, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine itfaiye ve tedbir amaçlı ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler, hızla büyüyen ve tüm binayı saran yangını, yoğun bir çaba sonucu söndürdü.



