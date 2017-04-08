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Batman'da terör operasyonu

Gercüş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 60 kilogram amonyum nitrat, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

08.04.2017 - 00:19
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gercüş ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kış üstlenme bölgelerinin tespit edilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarının imha edilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Batman'da terör operasyonu

Operasyonda, ortaya çıkarılan sığınakta 60 kilogram amonyum nitrat, kalaşnikof piyade tüfeğine ait 4 şarjör ve 87 fişeği ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla süreceği kaydedildi.

Batman'da terör operasyonu

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