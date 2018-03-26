taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.943
USD
3,9818
EURO
4,9489
ALTIN
172,96
PETR
69,6200

Batman'da teröristlere ait mühimmat bulundu

Hasankeyf'te 2 askerin şehit olduğunu ve 2 teröristin öldürüldüğü bölgede arama ve tarama faaliyetleri sürüyor.

DHA | 26.03.2018 - 16:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Batman Hasankeyf ilçesine bağlı Kelekçi köyü kırsalında cuma günü başlayan ve 2 gün devam eden, 2 askerin şehit olduğu, 2 teröristin de öldürüldüğü bölgede, teröristlere ait silah ve mühimmatlar bulundu.

TERÖRE GEÇİT YOK

Batman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ele geçirilen silahlarla ilgili bilgi verildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen operasyonda, Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyü bölgesinde etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensupları üzerinde ve yapılan arazi taraması sonucunda; M-16 piyade tüfeği, Kalaşnikof piyade tüfeği, el bombası, 30 Kalaşnikof mermisi, gece görüş dürbünü, 46 adet 5,56 fişek, el telsizi, antensiz el telsizi, Kalaşnikof silaha ait kabze, 120 kg boş bidon, 2 sırt çantası, çok sayıda pil bloğu yaşamsal malzeme ile örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."

Batman'da teröristlere ait mühimmat bulundu



Batman'da teröristlere ait mühimmat bulundu



Batman'da teröristlere ait mühimmat bulundu



Batman'da teröristlere ait mühimmat bulundu



Batman'da teröristlere ait mühimmat bulundu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bolu’da, 81 litre kaçak içki yakalandı
Bolu'da jandarma sahte bandrollü 81 litre kaçak içki ele geçirdi.
Reina Katliamı sanığına çocuğunu gösterme çabası
Reina Katliamı'nın sanığı Abdulkadir Masharipov'un dini nikahlı eşi, 6 aylık oğullarını Masharipov'a göstermeye çalıştı.
FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 10 gözaltı
Kırşehir merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Kafasına mermer düşen futbolcu, hayatını kaybetti
Trabzon’da kaldırımda yürürken kafasına mermer parçası düşen şahsın eski bir futbolcu olduğu ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de YPG hedeflerinin tankla vurulduğu an

Afrin'de YPG hedeflerinin tankla vurulduğu an

50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratlara ayar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bürokratlara ayar

114
Avusturya Başbakanı Kurz: Türkiye'nin AB'de yeri yok

Avusturya Başbakanı Kurz: Türkiye'nin AB'de yeri yok

136
TSK, Tel Rıfat için geri sayıma geçti

TSK, Tel Rıfat için geri sayıma geçti

41
Akşener hem milliyetçileri hem Kemalistleri kaybetti

Akşener hem milliyetçileri hem Kemalistleri kaybetti

145
Tehlike dolu Avrupa: Paris, Berlin, Brüksel, Barselona

Tehlike dolu Avrupa: Paris, Berlin, Brüksel, Barselona

119
Türk askerinden kaçan Yunan bakandan küstah sözler

Türk askerinden kaçan Yunan bakandan küstah sözler

266
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM