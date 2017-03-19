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Batman'daki maratonu Etiyopyalı atlet kazandı

Batman Belediyesi tarafından düzenenlen, 'Uluslararası Yarı Maratonu'nu Etiyopyalı atlet Geteye Gelaw birinci bitirdi.

19.03.2017 - 16:21
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  2. Spor

Batman'da bu yıl Belediye tarafından ilk kez düzenlenen, 'Uluslararası Yarı Maraton' koşusuna, 8 ülkeden 430 atlet katıldı.

Merkeze bağlı Samayolu Köyü'nde başlayan verilen koşu, kent merkezindeki Turgut Özal Bulvarı'nda son buldu. 21 kilometrelik parkurda koşan bazı atletlerin zorlandıkları görülürken, koşuya katılan 65 yaşındaki Kıbrıs savaşı gazisi Hasan Uludağ büyük alkış aldı.

Batman'daki maratonu Etiyopyalı atlet kazandı

Batman'daki maratonu Etiyopyalı atlet kazandı İZLE

Erkek genel koşuda, 21 kilometrelik parkuru 1 saat 6 saniyede bitiren Etiyopyalı atlet Geteye Gelaw koşuyu birinci bitirirken, ikinci Serkan Kaya, Üçüncü ise, Fetene Alemu Regesa oldu.

Batman'daki maratonu Etiyopyalı atlet kazandı

Kadınlarda ise, Esra Aydemir birinci, Şeyma Yıldız ikinci ve Fadime Çelik ise üçüncü oldu.

Koşuda derece yapan atletlere, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkanvekili Ertuğ Sevket Aksoy ve Batman Üniversitesi Rertörü Prof. Dr. Aydın Durmuş tarafından ödüller verildi.

"BATMAN'A İLK KEZ GELDİM"

Düzenenlenen koşuda birinci gelen Etiyopyalı atlet Geteye Gelaw, "Batman'a ilk kez geldim. Parkur çok güzeldi ancak, hava şartları nedeniyle biraz üşüdük. Parkurda iniş çıkışlarda zorlandı, yine de birinci olduğum için mutluyum." dedi.

Batman'daki maratonu Etiyopyalı atlet kazandı

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