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Batman'da yağmur etkili oldu

Batman'da etkili olan yağmur nedeniyle birçok işyeri su altında kaldı.

04.05.2017 - 16:50
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Kent merkezinde öğlen başlayan ve 10 dakika süren yağmur, Turgut Özal Bulvarı güzergahı başta olmak üzere Çarşı, Meydan, Akyürek, Şirinevler, Cumhuriyet, Raman, GAP ve Belde mahallelerinde etkili oldu.

CADDELER SU ALTINDA KALDI

Çok sayıda işyeri su altında kalınca belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmaya çalıştı. Şehrin kenar mahallelerinde yağış olmazken, Çarşı merkezinde cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Batman'da yağmur etkili oldu

YAYALAR ZOR ANLAR YAŞADI

Çarşı mahallesindeki esnaf, yağış sonrası işyerleri ile kaldırımları temizledi. Yayalar da yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.

Batman'da yağmur etkili oldu

Batman'da yağmur etkili oldu

Batman'da yağmur etkili oldu

Batman'da yağmur etkili oldu

Batman'da yağmur etkili oldu

Batman'da yağmur etkili oldu

Batman'da yağmur etkili oldu

Batman'da yağmur etkili oldu

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