Batman'da yağmur etkili oldu

Kent merkezinde öğlen başlayan ve 10 dakika süren yağmur, Turgut Özal Bulvarı güzergahı başta olmak üzere Çarşı, Meydan, Akyürek, Şirinevler, Cumhuriyet, Raman, GAP ve Belde mahallelerinde etkili oldu.
CADDELER SU ALTINDA KALDI
Çok sayıda işyeri su altında kalınca belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmaya çalıştı. Şehrin kenar mahallelerinde yağış olmazken, Çarşı merkezinde cadde ve sokaklar su altında kaldı.
YAYALAR ZOR ANLAR YAŞADI
Çarşı mahallesindeki esnaf, yağış sonrası işyerleri ile kaldırımları temizledi. Yayalar da yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.