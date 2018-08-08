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Batman'daki tarihi Artuklu Hamamı yerine indiriliyor

Hasankeyf'te inşa edilen Artuklu Hamamı taşındı. Tarihi hamamın araçtan indirilme işlemi ise 6 saat sürecek.

AA | 08.08.2018 - 09:13..
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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölünden çıkartılarak 3 kilometre ilerideki arkeolojik park alanına nakledilen bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı'nın, taşındığı kendinden tahrikli modüler sistem "SPMT" aracından indirme çalışması başladı.

Batman'daki tarihi Artuklu Hamamı yerine indiriliyor

SABAHA KARŞI İNDİRİLME ÇALIŞMASI BAŞLADI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle önceki gün baraj gölü sahasından çıkartılarak arkeoparka taşınan tarihi Artuklu Hamamı'nın indirilmesi aşamasına sabaha karşı geçildi. Her biri 64 olmak üzere toplam 256 tekerlekten oluşan SPMT aracı sırayla hamamın altından çekilerek krikoların üzerine indiriliyor.

Batman'daki tarihi Artuklu Hamamı yerine indiriliyor

ÇALIŞMA 6 SAAT SÜRECEK

Yaklaşık iki saatte krikoların üzerine indirilmesi planlanan bin 500 ton ağırlığındaki tarihi hamam, daha sonra krikolarla yaklaşık 6 saat sürmesi planlanan çalışma ile zemine oturtulacak.

Batman'daki tarihi Artuklu Hamamı yerine indiriliyor

TAŞIMA İŞLEMİ 37 MİLYONA MAL OLDU

Taşıma işleminin 37 milyon liraya mal olduğu öğrenildi. 540 yaşında olması itibarıyla dünya ölçeğinde bütüncül taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi de 12 Mayıs 2017'de aynı sistemle yeni yerine başarıyla nakledilmişti.

Batman'daki tarihi Artuklu Hamamı yerine indiriliyor

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